Nel 2024, il governo italiano ha predisposto diverse misure per sostenere le famiglie in difficoltà economica, con un focus particolare spesa alimentare con Bonus che arrivano fino a 940 euro. Le principali iniziative sono la Carta Acquisti, la carta “Dedicata a te” e il Reddito Alimentare.

Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti è una misura già consolidata su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una carta prepagata ricaricata ogni due mesi con 80 euro, destinata a coprire spese alimentari, sanitarie e bollette della luce e del gas. Inoltre, permette di ottenere sconti presso negozi convenzionati.

Beneficiari e Requisiti:

Anziani: Devono avere almeno 65 anni.

Bambini: Sotto i tre anni, con la carta intestata ai genitori.

Requisiti economici: Reddito complessivo non superiore a 8.052,75 euro (10.737 euro per gli over 70). Devono essere cittadini italiani iscritti all’Anagrafe comunale.

Ulteriori Limiti per gli Over 65:

Non possono essere intestatari di più utenze elettriche o del gas.

Non devono possedere più di un autoveicolo o una quota superiore al 25% di un immobile a uso abitativo (10% se a uso diverso).

Il patrimonio mobiliare non deve superare i 15.000 euro.

Come Richiederla:

La domanda può essere presentata presso gli uffici postali con il modulo disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Carta “Dedicata a te” 2024

Questa nuova misura, rifinanziata con 600 milioni di euro, non è ancora operativa in attesa del decreto attuativo. Una volta attivata, offrirà un sostegno di circa 460 euro una tantum. Sommata agli altri provvedimento il Bonus Spesa sale fino a 940 euro.

Beneficiari e Requisiti:

Non spetta a chi già riceve altri sussidi statali come Naspi, Dis Coll o indennità di mobilità.

Priorità a famiglie con figli piccoli e almeno tre componenti.

Non è necessario presentare domanda: l’INPS e il Comune contatteranno direttamente gli aventi diritto per i Bonus Spesa fino a 940 euro.

Utilizzo:

I fondi possono essere spesi per beni alimentari di base come pane, pasta, carne e uova, esclusi bevande zuccherate, alcoliche, marmellate, medicinali da banco e prodotti per l’igiene personale. Sono inclusi i carburanti e gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Reddito Alimentare

Il Reddito Alimentare è una misura sperimentale finanziata dall’ultima legge di Bilancio, attualmente attiva in città come Genova, Firenze, Napoli e Palermo. Prevede la distribuzione di pacchi alimentari composti da prodotti invenduti della grande distribuzione.

Beneficiari:

Famiglie in condizioni economiche difficili.

Come Ottenerlo:

Bisogna rivolgersi direttamente ai Comuni dove la misura è attiva. Al termine del periodo di sperimentazione di tre anni, la misura potrebbe essere estesa a tutto il Paese.