Terremoto sul Vesuvio, l'epicentro è nel Grande Cono

non sono stati segnalati danni a persone o cose, né particolari criticità

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata nella serata di ieri sul Vesuvio. Il sisma è stato rilevato alle 22:40 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano. Secondo le prime rilevazioni, l'epicentro è stato localizzato in prossimità del Gran Cono, a una profondità stimata di circa 200 metri. La scossa è stata registrata a circa cinque chilometri dai comuni di Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Ottaviano, mentre Portici e Torre del Greco distano circa sei chilometri dall'area interessata. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, né particolari criticità legate all'evento sismico.Gli esperti dell'Osservatorio Vesuviano ricordano che la sismicità registrata sul Vesuvio è legata alle caratteristiche del vulcano e non ha alcun collegamento con l'attività dei Campi Flegrei. I due sistemi vulcanici sono infatti distinti e seguono dinamiche geologiche differenti.Mentre nei Campi Flegrei il fenomeno dominante è il bradisismo, che provoca il progressivo sollevamento del suolo e una frequente attività sismica, sul Vesuvio gli eventi tellurici sono attribuiti alla subsidenza, ovvero al lento abbassamento della caldera su sé stessa. Si tratta di un processo geologico opposto rispetto a quello che interessa l'area flegrea.Il Vesuvio è classificato come vulcano attivo ma in stato di quiescenza ed è attualmente in allerta verde, il livello più basso previsto dal sistema nazionale di monitoraggio della Protezione Civile. L'ultima eruzione risale al 1944 e, da allora, il vulcano presenta soltanto attività fumarolica e una sismicità generalmente di bassa intensità.Secondo l'INGV, i terremoti nell'area vesuviana si verificano normalmente a profondità comprese tra uno e due chilometri, anche se, come nel caso della scossa registrata questa sera, possono avvenire a poche centinaia di metri dalla superficie. Gli studi dell'Osservatorio evidenziano inoltre che il suolo del Vesuvio è interessato da un lento fenomeno di abbassamento, stimato in circa sei millimetri all'anno, un comportamento ritenuto compatibile con l'attuale fase di quiescenza del vulcano.