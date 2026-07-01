Terremoto in Venezuela: morta famiglia campana di 5 persone

Si aggrava il bilancio delle vittime italiane del devastante sisma

Si aggrava il bilancio delle vittime italiane del devastante terremoto che nei giorni scorsi ha colpito il Venezuela. Tra le persone decedute c'è anche un'intera famiglia originaria di Camerota, nel Salernitano, rimasta intrappolata sotto le macerie nella zona di La Guaira, una delle aree maggiormente devastate dal sisma. Le vittime sono Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, il piccolo Emanuel Garofalo e Luis Aguilar. Secondo le informazioni diffuse dai media locali e confermate dalle autorità, i loro corpi sono stati recuperati senza vita tra le macerie.



Gennaro Garofalo viveva da anni a La Guaira, città situata sulla costa venezuelana e tra le più colpite dal terremoto. Le cinque vittime, secondo le informazioni finora disponibili, non rientrerebbero nell'elenco degli undici cittadini italiani il cui decesso era già stato confermato nei giorni precedenti, facendo così aumentare ulteriormente il bilancio delle vittime italiane della tragedia.



Nei giorni scorsi il sisma aveva già colpito duramente un'altra famiglia originaria della provincia di Salerno, residente in Venezuela e proveniente da Laviano. Tra le vittime figurano Enzo Cuomo, la moglie Trini e la figlia Isabella, anche se finora sarebbe stato identificato ufficialmente soltanto il corpo dell'uomo.



La notizia della morte della famiglia Garofalo ha profondamente colpito la comunità di Camerota e in particolare la frazione di Licusati, da cui la famiglia era originaria. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, stringendosi attorno ai familiari e ricordando il profondo legame che unisce il territorio cilentano al Venezuela, tanto da far guadagnare a Camerota l'appellativo di "Venezuela d'Italia".



Il terremoto continua intanto a mostrare un bilancio sempre più drammatico, con migliaia di vittime e dispersi e soccorritori ancora impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca tra le macerie nelle aree maggiormente colpite del Paese sudamericano.