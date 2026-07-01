Trovato con il cappio al collo: salvato con un massaggio cardiaco

Poco dopo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale

Momenti di grande apprensione a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove un uomo di 40 anni è stato salvato grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato dopo aver tentato di togliersi la vita. L'allarme è scattato quando gli agenti del locale commissariato sono stati contattati dal custode di un parco privato. L'uomo ha riferito che alcuni operai erano stati avvisati dalla moglie di un collega, la quale aveva ricevuto un video in cui il marito manifestava l'intenzione di suicidarsi. Dopo aver inviato il filmato, il 40enne si era allontanato, facendo perdere le proprie tracce.



I poliziotti hanno immediatamente visionato il video e, grazie alla conoscenza del territorio, sono riusciti a riconoscere il luogo in cui era stato registrato. Raggiunta la zona indicata, hanno trovato l'uomo ormai privo di sensi, dopo che aveva già messo in atto il gesto estremo impiccandosi con una corda.



Gli agenti lo hanno liberato dal cappio e hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo diversi minuti di massaggio cardiaco, il 40enne ha ripreso a respirare, consentendo ai soccorritori di mantenerlo in vita fino all'arrivo del personale sanitario.



Poco dopo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, dove resta sotto osservazione.