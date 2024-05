Con l’aumento delle richieste di supporto psicologico, specialmente in seguito agli stress causati dalla pandemia di COVID-19, il governo italiano ha istituito il Bonus Psicologo 2024. Si tratta di un contributo finanziario destinato a sostenere le spese relative alla psicoterapia per i cittadini italiani che ne hanno bisogno. Tuttavia, il tempo per richiedere questo bonus è limitato: la scadenza per l’invio delle domande è il 31 maggio 2024.

Come Richiedere il Bonus

La procedura per richiedere il Bonus Psicologo 2024 è esclusivamente telematica e avviene tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” disponibile sul sito dell’INPS. I cittadini interessati devono compilare l’apposito modulo online e inviarlo entro la data di scadenza.

Chi Ne Ha Diritto

Il bonus è rivolto ai cittadini italiani residenti nel Paese, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro. A seconda del valore dell’ISEE, il contributo erogato varia:

Per un ISEE inferiore a 15.000 euro, il contributo è di 1.500 euro per ogni beneficiario, con un massimo di 50 euro per seduta.

Per un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il contributo è di 1.000 euro per ogni beneficiario, con lo stesso massimo di 50 euro per seduta.

Per un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, il contributo è di 500 euro per ogni beneficiario, sempre con un massimo di 50 euro per seduta.

Altri Bonus e Agevolazioni.

Carta del Merito e Carta Cultura: con contributi fino a 1.000 euro per neo maggiorenni, in base a reddito e merito.

Bonus per Studenti Universitari: una serie di bonus dedicati agli iscritti all’università.

Bonus 1.000 Euro per Reddito e Merito: due bonus cumulabili per gli studenti.

Corse Gratuite in Bici e Monopattino: sconti e agevolazioni per incentivare la micro mobilità.

Bonus Gite Scolastiche: per agevolare le gite scolastiche degli studenti.

È importante essere informati su queste opportunità e sfruttarle al meglio per migliorare la propria situazione economica e ottenere il supporto di cui si ha bisogno.