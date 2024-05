IKEA Napoli Afragola sta cercando personale dinamico e appassionato per unirsi alle proprie squadre in vari settori chiave e assume dunque in Campania. Il colosso svedese del retail offre opportunità di lavoro con contratti a tempo determinato part-time, fornendo numerosi vantaggi ai dipendenti selezionati.

Settori delle Offerte di Lavoro

Le posizioni disponibili presso IKEA Napoli Afragola riguardano diversi ambiti:

Area Logistica: In questa area, i dipendenti saranno responsabili dello smistamento della merce e della preparazione degli ordini, garantendo un flusso efficiente e organizzato di prodotti.

Sales: Qui, il personale si occuperà della progettazione di ambienti e della vendita, assistendo i clienti nel trovare soluzioni ideali per le loro esigenze di arredamento e design.

Area Food: Questo settore coinvolge la gestione di bar, ristoranti, bistrot e la Bottega Svedese, offrendo agli ospiti un’esperienza gastronomica accattivante e di alta qualità.

Area Servizio Clienti/Casse: Qui, i dipendenti si occuperanno del pagamento e dei servizi post-vendita, assicurando un servizio cordiale e professionale per soddisfare le esigenze dei clienti.

Requisiti per i Candidati

IKEA ricerca quindi in Campania individui che condividano la passione per il mondo del retail e li assume purché dimostrino interesse e dedizione per i vari settori dell’azienda. I requisiti includono:

Capacità di soddisfare le esigenze dei clienti e fornire un servizio clienti eccellente.

Energia e dedizione per supportare i flussi di vendita, dimostrando interesse per il settore della logistica.

Amore per il cibo e l’ospitalità nel settore della ristorazione.

Vantaggi per i Dipendenti

Oltre alla possibilità di far parte di un’azienda rinomata a livello internazionale, i dipendenti selezionati potranno godere di una serie di vantaggi, tra cui:

Sconto del 15% sull’acquisto di prodotti IKEA.

Servizio mensa con una vasta scelta di prodotti, compresi molti biologici, a prezzi accessibili.

Accesso a un portale di sconti e convenzioni aziendali, offrendo una gamma di prodotti e servizi per viaggi, tempo libero, tecnologia e altro ancora.

Queste opportunità di lavoro offrono una piattaforma ideale per coloro che desiderano fare carriera in un ambiente dinamico e stimolante, offrendo al contempo vantaggi tangibili e una cultura aziendale inclusiva.