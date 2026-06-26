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Famiglia distrutta sulla Statale, ecco chi sono le tre vittime

L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che il conducente, il 26enne, possa essere stato colto da un colpo di sonno

A cura di Redazione
26 giugno 2026 20:00
Famiglia distrutta sulla Statale, ecco chi sono le tre vittime -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Emergono le identità delle tre persone che hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba lungo la strada statale 89, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammolino, di 46 anni, e Giuseppe Piscitelli, 48 anni, compagno della donna. Tutti e tre erano residenti a Foggia. Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano facendo rientro a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è uscita improvvisamente di strada. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che il conducente, il 26enne, possa essere stato colto da un colpo di sonno, perdendo il controllo della Opel Corsa che si è ribaltata dopo aver impattato contro una massicciata.

Nell'abitacolo, Giuseppe Piscitelli occupava il sedile anteriore lato passeggero, mentre Maria Mammolino viaggiava sul sedile posteriore. L'impatto è stato particolarmente violento e per i tre occupanti non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ai quali si è presentata una scena particolarmente drammatica, con l'auto completamente distrutta e i corpi sbalzati all'esterno del veicolo.

I militari dell'Arma stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare eventuali ulteriori elementi che possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Le salme sono state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nelle prossime ore valuterà l'eventuale esecuzione degli esami autoptici.

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