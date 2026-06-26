Famiglia distrutta sulla Statale, ecco chi sono le tre vittime

L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che il conducente, il 26enne, possa essere stato colto da un colpo di sonno

Emergono le identità delle tre persone che hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto all'alba lungo la strada statale 89, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammolino, di 46 anni, e Giuseppe Piscitelli, 48 anni, compagno della donna. Tutti e tre erano residenti a Foggia. Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano facendo rientro a casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è uscita improvvisamente di strada. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che il conducente, il 26enne, possa essere stato colto da un colpo di sonno, perdendo il controllo della Opel Corsa che si è ribaltata dopo aver impattato contro una massicciata.



Nell'abitacolo, Giuseppe Piscitelli occupava il sedile anteriore lato passeggero, mentre Maria Mammolino viaggiava sul sedile posteriore. L'impatto è stato particolarmente violento e per i tre occupanti non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ai quali si è presentata una scena particolarmente drammatica, con l'auto completamente distrutta e i corpi sbalzati all'esterno del veicolo.



I militari dell'Arma stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare eventuali ulteriori elementi che possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Le salme sono state poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nelle prossime ore valuterà l'eventuale esecuzione degli esami autoptici.