Negli ultimi anni, il panorama economico italiano è caratterizzato da una serie di bonus e incentivi mirati a mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sull’economia e sulle categorie professionali più colpite e tra questi, uno degli incentivi più significativi è il bonus da 800 euro, che ha continuato a essere erogato anche negli anni successivi all’emergenza sanitaria. La nuova Legge di Bilancio ha stabilito risorse crescenti per questo bonus, che ammontano a oltre 240 milioni di euro fino al 2033, confermandolo come una misura stabile nel panorama degli aiuti economici. Il governo attuale, presieduto da Giorgia Meloni, ha ribadito l’importanza di questo sostegno e ha introdotto alcune novità sostanziali per il 2024.

Conosciuto formalmente come Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), il bonus da 800 euro è rivolto principalmente ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che hanno subito una significativa riduzione del loro fatturato a causa della pandemia o di altre difficoltà economiche. Tuttavia, affinché i lavoratori possano beneficiare di questo sostegno, devono soddisfare determinati requisiti.

Tra i principali requisiti per ottenere il bonus ci sono l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, il possesso di una dichiarazione dei redditi certificata dall’Agenzia delle Entrate, e il non essere titolari di trattamento pensionistico diretto o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, i richiedenti devono essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori e devono essere titolari di Partita IVA da almeno 3 anni.

Altri requisiti riguardano il reddito da lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente alla presentazione della domanda, che non deve superare il 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti. Inoltre, il reddito da lavoro autonomo dichiarato nell’anno precedente non deve superare i 12.000 euro annui.

È importante sottolineare che il bonus può essere richiesto una sola volta ogni triennio e che le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno. La procedura di richiesta può essere effettuata tramite il portale dell’INPS, utilizzando SPID, CIE 3.0 o CNS, oppure chiamando il Contact Center INPS ai numeri verdi dedicati.

Il bonus da 800 euro confermato dal Governo Meloni rappresenta un importante sostegno per i lavoratori autonomi italiani che hanno subito difficoltà economiche, garantendo loro un aiuto concreto nel mantenimento della propria attività e della propria situazione finanziaria.