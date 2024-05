L’economia italiana si trova di fronte a una nuova iniziativa volta a sostenere i giovani sotto i 35 anni attraverso un incentivo finanziario mensile di 500 euro, mentre per gli anziani l’Inps pagherà anche un bonus da 800 euro. Questo provvedimento, incluso nel cosiddetto “decreto coesione”, mira a contrastare il tasso di disoccupazione nel Paese e a promuovere l’ingresso nel mondo del lavoro. Una delle disposizioni più significative del decreto è l’incentivazione delle aziende del sud Italia ad assumere giovani donne, contribuendo così a valorizzare il lavoro femminile, spesso trascurato negli ultimi anni.

Per poter beneficiare dei bonus Inps da 500 a 800 euro è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, bisogna essere di età inferiore ai 35 anni e essere registrati come disoccupati presso il centro per l’impiego della propria città. Inoltre, è richiesto di avviare un’attività imprenditoriale o di intraprendere un lavoro come libero professionista. Nell’altro caso bisogna aver superato gli 80 anni.

L’attività imprenditoriale deve essere orientata verso le nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Solo in questo modo si potrà ottenere il beneficio di 500 euro al mese per un periodo di tre anni, per un totale di 18.000 euro.

Il bonus entrerà in vigore dal 1 luglio 2024, e sarà necessario presentare un’apposita domanda per poterne beneficiare. Le modalità e i criteri di richiesta saranno definiti a breve, ma si prevede che saranno fornite disposizioni più precise entro l’anno.

Inoltre, oltre al bonus mensile, i giovani sotto i 35 anni potranno usufruire di agevolazioni sul costo di assunzione di personale, con l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 800 euro al mese, valido solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel sostegno all’occupazione giovanile e nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità nel tessuto economico italiano. Si auspica che tali misure possano contribuire a creare opportunità di lavoro e a favorire la crescita economica del Paese.