Con l’introduzione dell’Assegno Unico, il bonus bebè nazionale e per i figli piccoli non è più riconosciuto, ma alcune regioni continuano a offrire sostegni mirati alle famiglie. Un esempio è il generoso contributo erogato dalla Regione Sardegna, finalizzato a contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni dell’isola.

Cos’è il Bonus Bebè della Regione Sardegna

Il bonus bebè della Regione Sardegna è un’iniziativa volta a stimolare la natalità nell’isola, offrendo un incentivo significativo alle famiglie che risiedono in comuni con pochi abitanti. L’obiettivo è combattere il declino demografico, considerando che la Sardegna ha il tasso di natalità più basso d’Italia.

Quali Comuni Danno Diritto al Bonus

Inizialmente, il bonus era riservato ai comuni con meno di 3.000 abitanti, ma successivamente è stato esteso anche a quelli con una popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti. Questo ampliamento è stato accompagnato da un aumento dei fondi destinati al sostegno delle famiglie.

A Chi Spetta

A differenza di altri sostegni nazionali, il bonus bebè in Sardegna non dipende dalla situazione reddituale della famiglia e non richiede il calcolo dell’ISEE. È garantito per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2024, a condizione che la famiglia risieda in un comune idoneo.

Importo del Bonus

Il bonus prevede un contributo mensile considerevole:

600 euro per il primo figlio

400 euro per ogni figlio successivo

Il sostegno è erogato fino al compimento dei 5 anni del bambino, con un totale di 36.000 euro per il primo figlio e 24.000 euro per quelli successivi.

Come Richiederlo

I cittadini interessati devono presentare la domanda direttamente al comune di residenza, il quale pubblicherà un avviso con le istruzioni per la raccolta delle richieste. Il bonus viene erogato dalla data di nascita del bambino o dalla data di trasferimento della residenza nel comune.

Il bonus bebè e per figli piccoli della Regione Sardegna rappresenta un importante incentivo per le famiglie che scelgono di avere figli, contribuendo al benessere delle comunità locali e contrastando lo spopolamento dei piccoli comuni dell’isola.