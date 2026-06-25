Ucciso a coltellate davanti al bar

Immediatamente dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale

Un uomo di 35 anni è morto nella mattinata di oggi, 25 giugno, a seguito di una violenta aggressione avvenuta davanti a un bar in via di Castel Fusano, nella zona di Ostia Antica a Roma.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi inferti con un’arma da taglio da parte di un uomo al momento ancora in fuga. L’aggressione si è consumata in strada, davanti al locale, in circostanze che gli investigatori stanno ora cercando di chiarire. Immediatamente dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale e i militari del Nucleo Radiomobile di Ostia, che hanno avviato le prime verifiche sul luogo dell’accoltellamento e raccolto le testimonianze dei presenti.



Il 35enne, apparso subito in condizioni gravissime, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo e le cure prestate in pronto soccorso, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate.



L’aggressore, secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, sarebbe riuscito a dileguarsi subito dopo l’accoltellamento. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona e predisposto controlli e posti di blocco, ma al momento non si hanno notizie sul suo rintraccio.



Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per chiarire il movente dell’aggressione. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area e le testimonianze raccolte nelle ore successive al fatto.



Le indagini sono in corso e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.