Travolto e ucciso dal treno, tragedia in Campania

La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente e le forze dell’ordine

Tragica scoperta nella mattinata odierna lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Marcianise, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sui binari. Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, che non escludono al momento né l’ipotesi dell’incidente né quella del gesto volontario. Secondo una prima ricostruzione, l’allarme sarebbe scattato quando il macchinista di un treno in arrivo ha notato, a distanza di alcune centinaia di metri, la presenza di un oggetto sospetto lungo la sede ferroviaria. Il convoglio è stato immediatamente fermato in via precauzionale e sono stati allertati i soccorsi.



Sul posto si sono portati alcuni operai della rete ferroviaria che, avvicinandosi al punto segnalato, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo ormai privo di vita. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la sua identità e le sue ultime ore di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e le prime verifiche investigative.



L’area è stata transennata per consentire le operazioni di sopralluogo e per preservare eventuali elementi utili alle indagini. Particolare attenzione sarà riservata alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione e delle zone limitrofe, già acquisite dagli inquirenti e ora al vaglio degli investigatori.



È atteso anche l’intervento del magistrato di turno, che coordinerà gli accertamenti. Solo gli sviluppi delle prossime ore e gli eventuali esami medico-legali potranno chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incidente ferroviario o di un gesto volontario.



Nel frattempo, la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e disagi, con inevitabili ripercussioni sul traffico della zona, in attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’area.