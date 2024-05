L’assegnazione del bonus asilo nido dell’Inps ha rappresentato un importante sostegno per numerose famiglie italiane, offrendo loro un’aiuto concreto nel coprire i costi legati all’assistenza e alla cura dei propri figli nei primi anni di vita. Secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), finora sono accolte 90.773 domande, per un totale di spesa di 31,3 milioni di euro. Tuttavia, questo è solo un punto di partenza, considerando che ci sono ancora 20.800 domande in fase di lavorazione e altre 203.586 domande da istruire. Questo sottolinea l’importanza e la rilevanza del bonus nell’ambito della politica sociale del Paese.

L’INPS ha anche reso noto che sono state respinte 768 domande, risultando in un totale di 315.967 richieste elaborate attraverso i sistemi gestionali dell’Istituto. Tuttavia, nonostante il volume considerevole di richieste, l’INPS ha garantito che tutti gli importi prenotati trovano piena copertura finanziaria, grazie alle risorse significative (815 milioni di euro) stanziate dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio. Questo assicura che il sostegno finanziario per le famiglie continuerà ad essere disponibile e affidabile.

È importante sottolineare che il bonus asilo nido può arrivare fino a 3.000 euro all’anno, rivolto alle famiglie con ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro. Tale contributo è destinato al pagamento delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati autorizzati, e delle forme di assistenza domiciliare a favore dei bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Questa iniziativa del governo dimostra un impegno tangibile nel sostenere le famiglie italiane, specialmente quelle con minori a carico, contribuendo al benessere dei più piccoli e alleviando il peso finanziario sulle spalle dei genitori. Il bonus asilo nido non solo facilita l’accesso all’assistenza per i bambini, ma promuove anche una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovendo l’uguaglianza di genere e il progresso sociale complessivo.