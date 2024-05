La questione occupazionale rimane uno dei temi centrali delle discussioni pubbliche in Italia, specialmente tra i giovani che cercano stabilità con un lavoro e per loro spunta il Bonus da 500 euro. In risposta a questa necessità, il governo ha introdotto nuove misure per agevolare l’assunzione dei giovani e incentivare l’imprenditoria giovanile, con particolare attenzione alle regioni del Sud Italia.

Esonero Contributivo per le Assunzioni di Giovani

Una delle principali novità è l’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani under 35. Questo provvedimento, valido per un massimo di 24 mesi, permette ai datori di lavoro di risparmiare sui contributi previdenziali, favorendo così l’occupazione giovanile. Questa misura mira a rendere più attraente l’assunzione di giovani lavoratori, offrendo alle aziende un incentivo economico significativo.

Bonus di 500 Euro per Giovani Imprenditori

Il Decreto Legge Coesione, all’articolo 21, introduce un bonus lavoro di 500 euro mensili per i giovani imprenditori che avviano una nuova attività. Questo contributo è disponibile per un massimo di tre anni, fino al 31 dicembre 2028. Il bonus viene erogato in forma anticipata durante l’anno e non concorre alla formazione del reddito imponibile annuale. Questo incentivo è particolarmente rivolto ai giovani imprenditori che avviano attività in settori strategici come lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Esonero dei Contributi per Imprenditori Under 35

Un’ulteriore misura prevista dal DL Coesione è l’esonero contributivo per tre anni per i giovani disoccupati under 35 che avviano un’attività imprenditoriale. Questa misura sarà valida dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025. Gli ambiti di interesse sono quelli strategici, in particolare lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, settori considerati cruciali per il futuro dell’economia italiana.

Limiti di Spesa

Le iniziative presentano dei limiti di spesa specifici per garantire la sostenibilità economica del progetto. Per il riconoscimento dell’esonero contributivo, i fondi stanziati sono i seguenti:

2024: 5 milioni di euro

2025: 39,5 milioni di euro

2026: 58,8 milioni di euro

2027: 53,7 milioni di euro

2028: 19,3 milioni di euro

Per il bonus di 500 euro, i fondi previsti sono:

2024: 1,8 milioni di euro

2025: 14,1 milioni di euro

2026: 21,0 milioni di euro

2027: 19,2 milioni di euro

2028: 6,9 milioni di euro