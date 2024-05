C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per presentare la domanda per il bonus psicologo 2024 fino a 1500 euro. Il governo ha recentemente stanziato ulteriori risorse, raddoppiando i fondi da 5 a 10 milioni di euro, a seguito della Conferenza Stato-Regioni di due giorni fa. Questo aumento di risorse mira a coprire un maggior numero di richieste per le sedute di psicoterapia finanziate da risorse pubbliche per famiglie con un ISEE fino a 50.000 euro.

Dettagli del Bonus Psicologo 2024

Il bonus psicologo 2024 è stato rifinanziato dalla legge di Bilancio 2023, con ulteriori integrazioni dal decreto legge 145 del 2023. Questo supporto è nato come misura assistenziale post-Covid ed è riproposto con alcune differenze rispetto alle edizioni precedenti, sia nei requisiti che nelle prestazioni.

Importi e Fasce di Reddito

L’importo del bonus psicologo varia in base all’ISEE della famiglia che fa domanda per raggiunger il limite di 1500 euro:

ISEE fino a 15.000 euro: bonus fino a 1.500 euro

Tra 15.000 e 30.000 euro: bonus fino a 1.000 euro

ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: bonus fino a 500 euro

Ogni seduta di psicoterapia è coperta fino a un massimo di 50 euro.

Procedura per la Domanda

Per richiedere il bonus psicologo 2024, bisogna presentare la domanda sul portale dell’INPS entro il 31 maggio 2024. È necessario accedere con le credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). Una volta presentata la domanda, se questa viene accolta, il richiedente riceverà un codice univoco da comunicare al professionista che effettuerà le sedute di psicoterapia.

Tempistiche per l’Uso del Bonus

Il decreto stabilisce che i beneficiari devono prenotare le sessioni psicologiche entro 270 giorni (9 mesi) dalla data di accoglimento della richiesta. Questo termine è fondamentale per garantire che il bonus venga utilizzato entro il periodo previsto.

Informazioni sulle Precedenti Edizioni

Le sedute relative al bonus psicologo della prima edizione sono terminate, con la chiusura delle prenotazioni al 26 marzo 2024. Unica eccezione è stata per le famiglie della regione Basilicata, che hanno avuto una proroga fino al 6 maggio 2024 a causa di ritardi nello scorrimento delle graduatorie. La scadenza per l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute tenute dagli psicoterapeuti è fissata al 21 maggio 2024.