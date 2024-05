Con la crisi economica che continua a pesare sulle famiglie italiane, è fondamentale sfruttare al meglio tutte le opportunità di aiuto offerte dal Governo come quella dell’aumento dell’assegno Inps fino al 50%. Una delle novità più significative riguarda l’Assegno di Inclusione INPS, che ora può essere aumentato fino a una percentuale del 50%. Vediamo come accedere a questo importante sostegno economico, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti necessari.

Cos’è l’Assegno di Inclusione INPS?

L’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno sociale destinata a famiglie e individui in difficoltà economica. A differenza del Reddito di Cittadinanza, questo assegno mira specificamente a supportare soggetti svantaggiati, inclusi coloro che affrontano problemi di salute mentale, dipendenze, violenza di genere, o che si trovano in situazioni di estrema fragilità sociale.

Aumento del 50%: Chi Può Richiederlo?

La novità principale è che l’assegno può essere incrementato fino al 50% dell’importo standard. Questo aumento è disponibile per:

Soggetti con disabilità: Chi ha un’invalidità riconosciuta dal 46% al 66%.

Soggetti svantaggiati: Coloro che affrontano problematiche specifiche, come disturbi mentali, dipendenze patologiche, vittime di tratta o violenza di genere, ex detenuti, persone senza dimora, o giovani maggiorenni fuoriusciti dalla famiglia di origine.

Requisiti e Modalità di Richiesta

Per ottenere l’Assegno di Inclusione con l’aumento previsto, è necessario:

Verificare l’idoneità: Assicurarsi di rientrare nelle categorie svantaggiate elencate.

Presentare la domanda: Utilizzare il portale online dell’INPS per compilare e inviare la richiesta, fornendo tutta la documentazione necessaria.

Documentazione: Allegare certificati di invalidità, attestazioni di situazioni di svantaggio sociale e qualsiasi altra documentazione richiesta.

Indicatore ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che rientri nei limiti stabiliti per l’accesso all’assegno.

Tempistiche e Ulteriori Informazioni

La domanda deve essere presentata tempestivamente per poter beneficiare dell’aiuto il prima possibile. Dopo l’approvazione, l’assegno verrà erogato mensilmente, incrementando le entrate familiari e offrendo un supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale dell’INPS o consultare i servizi di assistenza sociale locali.

L’Assegno di Inclusione INPS con l’aumento del 50% rappresenta un’importante opportunità per molte famiglie italiane in difficoltà. Verificate se rientrate nei requisiti e presentate subito la domanda per ottenere questo sostegno economico vitale.