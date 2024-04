“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne!” Queste parole della rinomata scrittrice Maya Angelou risuonano come una fonte di ispirazione per molte iniziative a favore delle donne, compresa quella dell’associazione no-profit di Somma Vesuviana, “Infinito”. Ieri si è tenuto l’evento “Un Calcio alla Paura” presso la parrocchia Santa Croce di Somma Vesuviana, in via Santa Maria del Pozzo. Di fronte alle sempre più frequenti e, purtroppo, sempre più gravi notizie di violenza contro le donne, l’associazione Infinito ha deciso di organizzare una lezione di autodifesa aperta a tutti.

Durante questa lezione, della durata di due ore, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di apprendere i principi fondamentali della difesa personale, che potrebbero costituire il punto di partenza per un successivo perfezionamento. La consapevolezza delle tecniche di autodifesa non solo può fornire agli individui gli strumenti per proteggersi, ma può anche essere un potente catalizzatore per la fiducia in se stessi e per una maggiore consapevolezza del proprio valore e della propria sicurezza.

In un momento in cui la sicurezza personale e il rispetto dei diritti delle donne sono argomenti di grande importanza, è incoraggiante vedere organizzazioni come Infinito che si impegnano attivamente a promuovere la sicurezza e l’empowerment delle donne nella comunità locale. Eventi come “Un Calcio alla Paura” sono un passo avanti nella direzione giusta, promuovendo la consapevolezza e l’azione contro la violenza di genere.