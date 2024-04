L’INPS, noto per i suoi servizi trasversali rivolti non solo ai lavoratori e ai pensionati, ma anche ai giovani, ha annunciato l’apertura dei due bandi INPSinsieme Italia ed Estero 2024 ed intanto ha pubblicato le graduatorie per il Bonus Vacanze 2024. Queste iniziative offrono bonus vacanze per contribuire al finanziamento di soggiorni studio per giovani studenti, con specifici requisiti da soddisfare. L’8 aprile, l’Istituto ha reso pubbliche le graduatorie relative ai bandi Estate INPSinsieme Italia (soggiorni studio in Italia per studenti delle scuole elementari, medie e, per studenti disabili, superiori) ed Estate INPSinsieme Estero (soggiorni studio in paesi europei ed extraeuropei per studenti delle scuole superiori). L’elenco degli ammessi e consultato a questo link.

Ecco cosa bisogna sapere riguardo a questi bandi, chi può beneficiarne, l’importo del contributo e come e quando fare domanda.

Bonus Vacanze INPS: Bandi Estate INPSinsieme 2024

L’INPS ha pubblicato i nuovi bandi per il bonus vacanze Estate INPSinsieme 2024, che prevedono il finanziamento, totale o parziale, delle spese per soggiorni studio durante la stagione estiva, nei mesi di giugno, luglio e agosto (con rientro entro il primo settembre). Sono disponibili 12.020 borse per soggiorni studio in Italia e 24.282 borse per soggiorni studio all’estero, con una durata di una o due settimane.

Il soggiorno all’estero prevede l’ospitalità presso college, campus stranieri, strutture riservate agli studenti o strutture turistiche, con l’obiettivo di studiare una lingua straniera.

Beneficiari dei Bonus Vacanze INPS

I beneficiari del bonus vacanze INPS sono i figli, orfani ed equiparati, di lavoratori subordinati pubblici, inclusi i pensionati delle Gestioni Unitarie delle prestazioni creditizie e sociali, della Gestione Dipendenti Pubblici e della Gestione Fondo Postelegrafonici.

Per i soggiorni studio in Italia, possono fare domanda gli studenti delle scuole elementari, medie e, in caso di disabilità, superiori. Per i soggiorni studio all’estero, possono fare domanda gli studenti delle scuole superiori fino a 20 anni, estendibile fino a 23 anni per le persone disabili e gli invalidi civili al 100%.

Come Fare Domanda per il Bonus Vacanze INPS 2024

La domanda deve essere presentata tramite il portale prestazioni welfare, con accesso tramite credenziali Spid, Cie o Cns, entro le ore 12 del 14 marzo 2024. Le graduatorie degli assegnatari dei contributi saranno pubblicate entro i primi giorni di aprile.

Per ulteriori informazioni e per verificare l’ammissione alla graduatoria, è possibile consultare le pagine web dei bandi Estate INPSinsieme Italia ed Estero 2024, dove sono disponibili anche FAQ e un manuale utente.

Graduatorie Estate INPSinsieme Italia ed Estero 2024

Le graduatorie sono state pubblicate il 8 aprile sul portale INPS, rispettivamente nelle pagine Estate INPSinsieme Italia ed Estero 2024. Per verificare l’ammissione alla graduatoria, è necessario utilizzare il codice pratica presente nella domanda.