La Giunta regionale ha recentemente approvato una delibera che promette di offrire un significativo sostegno alle famiglie piemontesi che si trovano in difficoltà finanziarie, il Bonus Scelta Sociale famiglia vale 600 euro. Si tratta di un’iniziativa volta a fornire un aiuto concreto a coloro che hanno anziani o disabili di cui prendersi cura e che necessitano di essere inseriti in strutture residenziali o di ricevere servizi di cura e assistenza domiciliare. Questo bonus prevede la copertura totale delle domande per il voucher Scelta Sociale, il che significa che tutti i disabili e gli anziani non autosufficienti che soddisfano determinati requisiti possono ottenerlo.

Per essere idonei, è necessario avere un Isee socio-sanitario fino a 50.000 euro e una valutazione Uvg-Umvd pari o superiore a 7 punti. Le persone che soddisfano questi requisiti riceveranno un voucher di 600 euro al mese per due anni, rinnovabili, direttamente sul proprio conto corrente.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, hanno sottolineato l’importanza di questo programma nel fornire un contributo fondamentale alle famiglie che faticano ad affrontare le spese per le strutture residenziali socio-sanitarie o per l’assistenza domiciliare.

Il programma Scelta Sociale è stato finanziato con 90 milioni di euro del Fondo sociale europeo, di cui 45 milioni destinati al sostegno economico per l’inserimento nelle strutture residenziali e altri 45 milioni per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare. In poco più di un anno, migliaia di anziani fragili e disabili hanno già beneficiato di questo programma, con oltre 75 milioni di euro distribuiti.

La delibera recentemente approvata consentirà di superare i 6.000 beneficiari totali, ampliando ulteriormente il numero di coloro che possono richiedere assistenza. Per rendere più accessibile il processo di richiesta, è attivo il servizio “Scelta Sociale Itinerante”, che fornisce supporto nella compilazione delle domande e nell’accesso ai buoni.

Il Bonus Scelta Sociale in Piemonte si presenta come un importante strumento per alleviare le difficoltà delle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di fragilità economica legate all’assistenza dei propri cari. Grazie a questo programma, si offre un sostegno concreto e continuativo che contribuisce a migliorare la qualità della vita di chi ne ha più bisogno.