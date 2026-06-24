Auto contro bus dopo il concerto di Geolier: muore il papà, ferita la figlioletta

L'autobus su cui viaggiavano diversi spettatori era in panne

Tragedia nella notte lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto all'interno della galleria di Taormina. Nell'impatto è rimasta ferita anche la figlia della vittima, una bambina che viaggiava con lui e che è stata trasportata in ospedale in condizioni serie ma non considerate critiche. L'incidente si è verificato intorno alle 2.30 al chilometro 37,700 dell'autostrada, lungo la carreggiata in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione, un autobus che aveva appena accompagnato alcuni spettatori di ritorno dal concerto del rapper Geolier, tenutosi a Messina, avrebbe accusato un problema tecnico durante il tragitto.



L'autobus in panne all'interno della galleria



Il mezzo pesante stava cercando di raggiungere una piazzola di sosta o la corsia di emergenza per mettersi in sicurezza e consentire le verifiche necessarie. Tuttavia, prima di riuscire a lasciare la carreggiata, il veicolo si sarebbe arrestato all'interno della galleria di Taormina, rimanendo sulla corsia di marcia.



Pochi minuti dopo, sopraggiungeva una Fiat Sedici con a bordo un uomo e sua figlia. Per cause ancora in corso di accertamento, l'automobilista non sarebbe riuscito a evitare l'ostacolo e la vettura si è schiantata violentemente contro la parte posteriore dell'autobus.



L'urto è stato devastante e ha provocato gravissimi danni alla parte anteriore dell'auto.



Il conducente morto sul colpo



Per il quarantenne residente in provincia di Catania non c'è stato nulla da fare. Le conseguenze dell'impatto si sono rivelate immediatamente fatali e il personale sanitario intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso.



Accanto a lui viaggiava la figlia, rimasta ferita nello schianto. La bambina è stata estratta dall'abitacolo e affidata alle cure dei soccorritori del 118, che l'hanno trasferita d'urgenza al Policlinico di Catania.



I medici hanno disposto il ricovero in codice rosso per consentire tutti gli accertamenti necessari. Secondo le prime informazioni, pur avendo riportato traumi e ferite, la piccola non sarebbe in pericolo di vita.



I soccorsi e i rilievi



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Giardini Naxos, incaricati di effettuare i rilievi tecnici e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.



Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, che hanno operato per mettere in sicurezza l'area e agevolare le operazioni di soccorso, oltre al personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, impegnato nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.



Disagi al traffico sull'A18



A seguito del grave incidente, la circolazione in direzione Catania è stata temporaneamente interrotta tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti.



Nel corso della mattinata il traffico è stato progressivamente ripristinato e il tratto autostradale è stato riaperto alla normale circolazione. Contestualmente è stata revocata anche l'uscita obbligatoria che era stata istituita allo svincolo di Taormina durante la gestione dell'emergenza.



Indagini in corso



Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Sarà necessario accertare le condizioni in cui si trovava l'autobus al momento del guasto, verificare le procedure adottate dall'autista per segnalare il mezzo fermo e stabilire le circostanze che hanno impedito al conducente della Fiat Sedici di evitare l'impatto.



Gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte nelle prossime ore saranno determinanti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che ha portato alla tragedia consumatasi nella galleria di Taormina e che è costata la vita a un padre mentre viaggiava insieme alla sua bambina.