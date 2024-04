Il Bonus Nido 2024 è un sostegno economico offerto dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati o per l’assistenza domiciliare per i figli piccoli. Ecco le scadenze e i requisiti per accedere a questo beneficio:

Scadenza per la Richiesta: È possibile presentare la domanda per il Bonus Nido 2024 entro il 31 dicembre 2024. È importante rispettare questa scadenza per garantire di ottenere il contributo.

Importo Massimo: Il contributo può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui. Tuttavia, l’importo esatto dipende dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente e dal numero di figli a carico.

Novità per il 2024: Quest’anno, il Bonus Nido presenta alcune novità interessanti:

Maggiorazione per Famiglie con Due Figli: Le famiglie con due figli possono beneficiare di una maggiorazione fino a 3.600 euro. Questo vale per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni.

ISEE fino a 40.000 Euro: L’importo base del bonus è stato esteso a più famiglie, con un ISEE fino a 40.000 euro. Ciò significa che un numero maggiore di famiglie potrebbe essere idoneo a ricevere il contributo.

Come Richiedere il Bonus: La domanda per il Bonus Nido 2024 può essere presentata in diversi modi:

Online: È possibile compilare e inviare la domanda direttamente sul sito web dell’INPS. Questo è un metodo rapido e conveniente per presentare la richiesta.

Contact Center INPS: Per coloro che preferiscono assistenza telefonica, è possibile contattare il Contact Center INPS chiamando il numero 803.164 da telefono fisso o il numero 06164164 da cellulare. Gli operatori saranno disponibili per fornire supporto e rispondere a eventuali domande.

È importante assicurarsi di fornire tutte le informazioni richieste correttamente e di rispettare le scadenze indicate per garantire una corretta elaborazione della domanda e ottenere il beneficio a cui si ha diritto. Il Bonus Nido 2024 rappresenta un importante sostegno per le famiglie con figli in età prescolare, contribuendo a facilitare l’accesso a servizi di qualità per la cura e l’educazione dei più piccoli.