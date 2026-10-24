I KILLER Agguato al boss: muore la moglie, lui è grave

La sparatoria si è verificata nei pressi dell’abitazione dell’uomo

Un agguato è stato compiuto intorno alla mezzanotte in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. A perdere la vita è stata Silvana Sibarelli, moglie di Damiano Pepe, 64 anni, rimasto gravemente ferito nell’attacco.La sparatoria si è verificata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, indicato dagli inquirenti come un elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide. La dinamica dell’agguato e il ruolo delle persone coinvolte sono ora al vaglio degli investigatori.L’attacco nella notteSecondo le prime informazioni, il commando sarebbe entrato in azione intorno alla mezzanotte, colpendo Pepe nelle vicinanze della sua casa. Nell’agguato è rimasta coinvolta anche la moglie, Silvana Sibarelli, che è morta in seguito all’attacco.Per il 64enne le ferite riportate sarebbero gravi. Al momento, gli elementi disponibili non consentono di ricostruire nel dettaglio le fasi dell’azione né di chiarire con precisione come si siano svolti i fatti.Indagano i carabinieriSul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini.Gli investigatori dovranno chiarire le modalità dell’attacco, individuare eventuali responsabili e verificare il possibile movente. La pista legata alla criminalità organizzata rappresenta un elemento rilevante alla luce del profilo attribuito a Pepe dagli inquirenti, ma saranno gli accertamenti investigativi a definire il quadro della vicenda.L’episodio riporta l’attenzione sulla Sibaritide, area della provincia cosentina nella quale le forze dell’ordine contrastano da tempo le attività della criminalità organizzata. Ulteriori elementi potranno emergere con il proseguire delle indagini.