Annunciata la riapertura delle domande per richiedere il bonus gite scolastiche, un’agevolazione destinata agli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado per ridurre i costi delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione. Le domande devono essere compilate e inviate tramite la piattaforma ministeriale Unica entro il 31 maggio. L’agevolazione offre uno sconto fino a 150 euro sui costi di partecipazione ai viaggi di istruzione, eventualmente organizzati dalla scuola, e sarà erogata entro i limiti delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche.

Possono richiedere il bonus tutti gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con un indicatore ISEE fino a € 15.000. Il bonus sarà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per calcolare l’ISEE 2024 necessario per la richiesta del bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Quest’ultima può essere compilata online tramite il servizio INPS dedicato alla dichiarazione oppure acquisendo la DSU precompilata.

Nel caso non sia possibile compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica entro i tempi richiesti, il sistema verificherà l’ISEE attestato nel 2023. Questa iniziativa mira a garantire l’accesso ai viaggi di istruzione a tutti gli studenti, riducendo il peso finanziario per le famiglie e promuovendo l’uguaglianza di opportunità nell’ambito dell’istruzione scolastica.