CAMORRA Sequestro da 1,7 milioni di euro all'imprenditore del clan vesuviano

Dalla ricostruzione delle Fiamme Gialle sarebbe emersa una significativa discrepanza tra gli incrementi patrimoniali registrati nel corso degli anni e le risorse derivanti dalle entrate lecite

Un patrimonio ritenuto sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati, accumulato nell’arco di quasi tre decenni e costituito da immobili, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie. È il quadro ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Liberato Paturzo, detto “Cocò”, imprenditore edile di Gragnano, per il quale è scattato un provvedimento di sequestro di beni per un valore stimato in circa un milione e 700mila euro.Secondo l’ipotesi investigativa, Paturzo avrebbe incrementato il proprio patrimonio negli anni in cui avrebbe svolto un ruolo di intermediario e finanziatore degli affari illeciti del clan camorristico D’Alessandro. Gli accertamenti sono stati condotti dai finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del tenente Raffaele Di Giovanni, attraverso l’analisi dei flussi economici e patrimoniali riconducibili all’imprenditore nel periodo compreso tra il 1997 e il 2024.La sproporzione patrimoniale e il sequestroDalla ricostruzione delle Fiamme Gialle sarebbe emersa una significativa discrepanza tra gli incrementi patrimoniali registrati nel corso degli anni e le risorse derivanti dalle entrate lecite. Una sproporzione quantificata in circa 1,7 milioni di euro, che ha portato la Dda a chiedere una misura di prevenzione patrimoniale.La richiesta è stata accolta dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione, che ha disposto il sequestro dei beni ritenuti riconducibili all’imprenditore.Il provvedimento riguarda cinque unità immobiliari, un box auto, quote societarie, l’intero patrimonio aziendale di due società operanti nel settore edile e un deposito di risparmio.Gli investigatori avrebbero inoltre individuato beni intestati non soltanto a Paturzo, ma anche a componenti della sua famiglia. L’obiettivo della misura è sottrarre alla disponibilità dell’interessato il patrimonio ritenuto incompatibile con le sue capacità reddituali lecite, in attesa delle successive valutazioni giudiziarie.L’ipotesi del ruolo di intermediario per il clanAl centro dell’inchiesta c’è il presunto rapporto tra l’attività imprenditoriale di Paturzo e il clan D’Alessandro, storicamente attivo nell’area stabiese. L’imprenditore è tornato recentemente in libertà dopo aver scontato una seconda condanna per reati legati all’associazione di stampo mafioso e alle estorsioni.Secondo gli elementi richiamati negli atti, la sua posizione sarebbe caratterizzata da «indizi sintomatici di pericolosità qualificata», con riferimento al presunto inserimento nel sodalizio criminale e ai rapporti tra le attività economiche esercitate e il contesto camorristico.L’ipotesi investigativa è che Paturzo abbia messo a disposizione del gruppo le proprie società, svolgendo una funzione di finanziamento delle attività illecite e di collegamento con gli operatori economici da avvicinare per imporre il pagamento del pizzo.Gli arresti e le dichiarazioni dei collaboratori di giustiziaLa storia giudiziaria dell’imprenditore risale almeno agli anni Novanta. La prima condanna sarebbe stata scontata tra il 1994 e il 2002, mentre il secondo arresto risale al 2019.Un ruolo importante nella ricostruzione investigativa sarebbe stato svolto dalle dichiarazioni dei fratelli Rapicano, in passato inseriti nel gruppo criminale stabiese e successivamente diventati collaboratori di giustizia.Nel corso delle indagini sarebbe emerso che Luigi D’Alessandro, conosciuto come “Gigginiello”, avrebbe favorito l’inserimento di Paturzo nel settore delle estorsioni. Secondo la ricostruzione della Dda, anche dopo la prima condanna l’imprenditore avrebbe mantenuto i rapporti con il clan, proseguendo la propria attività economica nel territorio.Gli atti investigativi riferiscono inoltre di un presunto intervento del vertice del sodalizio per tutelare l’imprenditore e consentirgli di consolidare la propria posizione senza la presenza costante di altri esponenti criminali.Le società e i presunti rapporti con gli affiliatiUn ulteriore aspetto riguarda l’organizzazione delle aziende riconducibili a Paturzo. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l’imprenditore avrebbe assunto nelle proprie società persone affiliate o considerate contigue al clan, mettendo così le strutture aziendali a disposizione del gruppo criminale.La sua posizione nel mondo dell’edilizia gli avrebbe inoltre consentito, secondo l’accusa, di avvicinare altri imprenditori per le richieste estorsive e di offrire opportunità lavorative su indicazione del sodalizio.Gli investigatori riferiscono anche della sua presunta partecipazione a riunioni con i vertici del clan in occasione della gestione di estorsioni di particolare entità, nelle quali sarebbero state discusse le modalità con cui procedere.Il sequestro patrimoniale rappresenta ora un passaggio centrale nell’azione della Dda e della Guardia di Finanza per ricostruire l’origine delle ricchezze e verificare la compatibilità tra le disponibilità accumulate e i redditi leciti. Le contestazioni e gli elementi investigativi dovranno essere valutati nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.