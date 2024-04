Il governo italiano sta preparando il terreno per un intervento significativo per contrastare il crescente caro spesa che sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane con la carta spesa da 460 euro. Si tratta della nuova edizione della social card “Dedicata a te”, annunciata con un importo raddoppiato rispetto all’anno precedente. Questa somma, destinata a essere erogata in un’unica soluzione, mira a fornire un sostegno diretto alle famiglie in difficoltà economica.

Origini e finalità del bonus

La social card “Dedicata a te” è proposta lo scorso luglio dalla premier Meloni come una misura anti-inflazione volta ad assistere le famiglie italiane che si trovano in situazioni finanziarie precarie. Il suo obiettivo principale è quello di alleviare il peso del caro-spesa, offrendo un aiuto tangibile a coloro che ne hanno più bisogno.

Requisiti e beneficiari

Per accedere al bonus, i requisiti dovrebbero rimanere invariati rispetto all’anno precedente. È necessario essere residenti in Italia e possedere un certificato ISEE ordinario con un reddito annuo inferiore a 15.000 euro. Inoltre, il nucleo familiare deve essere composto da almeno tre persone, garantendo così che il sostegno sia rivolto principalmente alle famiglie con almeno un figlio a carico.

Utilizzo della card e restrizioni sugli acquisti

La somma di 460 euro per la spesa sarà caricata sulla carta “Dedicata a te” già in possesso dei beneficiari, consentendo loro di utilizzarla per acquisti di prima necessità. Tuttavia, è importante notare che la card potrebbe presentare delle limitazioni sugli acquisti. In genere, sarà possibile acquistare beni alimentari di prima necessità come carne, pesce, latte e derivati, uova, oli d’oliva e di semi, pane, pasta e altri alimenti essenziali. Maggiori dettagli saranno forniti con il decreto attuativo che sarà pubblicato a breve.

Procedura di erogazione e tempistiche

Il bonus non richiederà alcuna domanda o richiesta formale da parte dei cittadini. Sarà l’INPS, basandosi sulle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, a inviare agli enti locali gli elenchi dei beneficiari che hanno diritto alla social card. Si prevede che il bonus verrà erogato prima dell’estate, offrendo così un sollievo tempestivo alle famiglie italiane che lottano contro l’aumento dei costi dei beni di consumo.