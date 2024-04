Il 2024 vedrà l’introduzione della nuova social card “Dedicata a te”, pensata per offrire un sostegno economico alle famiglie bisognose, con un valore di circa 460 euro caricati in una sola tranche sulla carta. Questo strumento finanziario sarà operativo prima dell’estate, offrendo ai beneficiari la possibilità di utilizzare i fondi per acquistare beni alimentari di prima necessità, nonché per il rifornimento di benzina e l’abbonamento ai trasporti pubblici locali. La lista dei beni acquistabili comprende 23 voci, che spaziano dalla carne al pesce, dalle uova al pane, dalla pasta al latte, dal caffè agli ortaggi e alla frutta. Ciò garantisce ai beneficiari la possibilità di soddisfare i propri bisogni primari in modo adeguato.

Le risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio per il 2024 ammontano a 600 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno precedente, e si prevede che la platea dei beneficiari si amplierà a circa 1,4 milioni di persone, includendo nuclei familiari composti da almeno tre persone con un Isee non superiore a 15.000 euro.

Tuttavia, vi sono alcune restrizioni riguardanti i potenziali beneficiari della social card “Dedicata a te” da 460 euro. Sono esclusi coloro che ricevono altri tipi di sussidi statali, come l’indennità di disoccupazione, la cassa integrazione o l’assegno di inclusione. Inoltre, la social card non sarà disponibile per single o coppie senza figli.

Per quanto riguarda l’utilizzo della carta, questa potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, grazie a convenzioni stipulate dal ministero dell’Agricoltura con la Grande Distribuzione Organizzata e altri esercizi aderenti. Si prevede l’applicazione di uno sconto del 15% per i possessori della carta.

Infine, per ottenere il sostegno economico, i beneficiari non dovranno presentare domanda, poiché i nominativi saranno forniti dall’INPS ai comuni, che contatteranno direttamente i destinatari per il ritiro della carta presso l’ufficio postale. La priorità sarà data ai nuclei familiari con un minor numero di componenti.

Resta da attendere il decreto interministeriale per confermare i requisiti e le modalità di utilizzo della social card “Dedicata a te” per il 2024, nonché per chiarire eventuali modifiche rispetto all’anno precedente.