Il “bonus energia elettrica”, il “bonus gas” e il “bonus idrico” rappresentano importanti misure di sostegno per le famiglie italiane con un basso reddito Isee, consentendo loro di affrontare le bollette energetiche e idriche in modo più agevole salendo fino a 1015 euro annui. Queste misure non costituiscono un vantaggio per tutti, ma un aiuto mirato a coloro che si trovano in situazioni economiche più difficili. Per quanto riguarda il bonus idrico, il diritto è garantito a coloro che hanno un Isee inferiore a un determinato valore, permettendo di ottenere una quantità di acqua gratuita in base alle necessità familiari.

Per quanto riguarda invece il bonus per l’energia elettrica e per il gas, i requisiti variano. Sul bonus luce, invece, l’Isee non deve superare i 9.530 euro. Tuttavia, per famiglie con almeno quattro figli a carico, questo limite sale a 20.000 euro. L’importo del bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare: più figli ci sono, più elevato sarà il bonus trimestrale, che oscilla intorno ai 163,80 euro, per un totale di circa 655 euro all’anno per una famiglia con quattro figli.

Per quanto riguarda il bonus gas, il limite Isee rimane lo stesso (9.530 euro), ma sale a 20.000 euro per le famiglie numerose. Tuttavia, l’importo del bonus varia anche in base al tipo di utilizzo del gas e alla zona climatica in cui si vive. Questo bonus non è fisso, ma fluttua ogni trimestre, con importi che tendono ad aumentare durante i mesi invernali, quando il consumo è maggiore.

Ad esempio, una famiglia numerosa che utilizza il gas per varie necessità, come acqua calda, cottura dei cibi e riscaldamento, e risiede in una zona climatica D, può ricevere fino a 360,36 euro all’anno a titolo di bonus gas.

In definitiva, un nucleo familiare con più di quattro componenti, con un reddito Isee inferiore a 9.530 euro e che vive in una zona climatica D, può beneficiare di un bonus elettrico di 655,20 euro e di un bonus gas di 360,36 euro, per un totale di circa 1015 euro all’anno per le bollette, offrendo un supporto significativo per affrontare le spese energetiche.