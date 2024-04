Con l’inizio del nuovo anno, torna in vigore il bonus sociale per la luce, con alcune modifiche che cambieranno la dinamica del risparmio energetico sulla bolletta per molte famiglie. Questo sostegno economico mira a alleviare il peso delle bollette dell’elettricità per coloro che si trovano in difficoltà finanziarie, offrendo un’agevolazione che varia in base alla situazione economica e al nucleo familiare.

La nuova versione del bonus sociale per la luce

Il 31 marzo 2024 è scaduto il contributo straordinario del governo per ridurre il costo dell’energia per i cittadini in difficoltà economica. Di conseguenza, è entrata in vigore la versione standard del bonus sociale per la luce. Questo bonus consiste in uno sconto applicato direttamente sulle bollette delle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 9350 euro.

Determinazione dell’importo del bonus

L’importo del bonus non è uniforme per tutte le famiglie, ma varia in base alla situazione economica e al numero di componenti del nucleo familiare. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) quantifica l’importo del bonus, considerando sia l’ISEE che il numero di componenti familiari.

Importo del bonus in base al numero di componenti familiari

Le famiglie con uno o due membri possono beneficiare di uno sconto di 11,7 euro al mese, da aprile a dicembre 2024. Se il nucleo familiare è composto da tre o quattro membri, l’importo del bonus aumenta a 15 euro al mese. Nel caso di un nucleo familiare composto da più di quattro membri, l’importo sale a 16 euro al mese.

Presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

Per determinare il numero di componenti della famiglia richiedente il bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Tuttavia, non è richiesta alcuna domanda specifica per ricevere il bonus, poiché l’importo viene erogato automaticamente alle famiglie che soddisfano i requisiti.

Attenzione al mercato tutelato dell’elettricità

A partire dal 1 luglio 2024, il mercato tutelato dell’elettricità sarà sostituito dal mercato libero, come già avvenuto per il mercato del gas. Questo cambiamento potrebbe causare disagi a molte famiglie italiane. Coloro che non sceglieranno un operatore passeranno automaticamente al Servizio di Tutele Graduali, con conseguente cambio di fornitore, dunque diventerà fondamentale anche questo nuovo Bonus per la bolletta della luce.