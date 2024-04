Nel panorama delle misure di sostegno economico per i lavoratori in difficoltà, oltre alla NASpI, esiste un bonus fino a 1000 euro che può essere richiesto da alcuni disoccupati che hanno perso il lavoro in seguito ad un contratto di somministrazione. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i requisiti per accedervi.

Chi può richiedere il bonus fino a mille euro?

Il Sostegno al Reddito (Sar) è destinato ai lavoratori che in precedenza erano stati assunti con uno o più contratti in somministrazione, indipendentemente dalla natura temporanea o permanente del contratto o se erano apprendisti.

Requisiti per accedere al bonus:

Cessazione del rapporto lavorativo in somministrazione: Una volta terminato il contratto di somministrazione, i dipendenti hanno diritto ai medesimi benefici dei lavoratori con altri tipi di contratto, incluso il diritto di richiedere la NASpI, se ne soddisfano i requisiti. Inoltre, in determinate condizioni, hanno diritto anche al Sostegno al Reddito.

Tempo di disoccupazione: Il diritto al Sar scatta se si è disoccupati da almeno 45 giorni e se si è in una delle condizioni previste solo così si può avere il Bonus da 1000 euro.

Maturazione dei giorni di lavoro: È necessario avere lavorato almeno 110 giorni, o aver accumulato 440 ore di lavoro in caso di part-time verticale, misto o contratti con monte ore garantito, nei dodici mesi precedenti, a partire dall’ultimo giorno lavorativo effettivo in somministrazione.

Conclusione della procedura per mancanza di occasioni di lavoro: Secondo quanto stabilito dall’articolo 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Agenzie per il Lavoro, la procedura deve concludersi per mancanza di opportunità di lavoro.

Come richiedere il bonus:

Il Sostegno al Reddito non è erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ma da Forma.Temp. È necessario presentare la domanda una volta che si soddisfano tutti i requisiti sopra elencati.

Il contributo varia a seconda della categoria di appartenenza:

Prima e seconda categoria: Il contributo è pari a mille euro lordi.

Terza categoria: Il contributo si riduce a 780 euro.

Oltre alla NASpI, i lavoratori che hanno precedentemente lavorato in somministrazione possono beneficiare del Sostegno al Reddito, purché soddisfino i requisiti stabiliti. È importante essere a conoscenza di queste misure di sostegno economico, specialmente in periodi di difficoltà lavorativa, per poter fare domanda e ricevere il supporto necessario.