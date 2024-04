Una tragica scoperta ha scosso la comunità di San Gennaro Vesuviano, dove il corpo senza vita di un uomo di mezza età, identificato come un extracomunitario senza fissa dimora, è rinvenuto ieri in fondo al piazzale adibito ad area mercatale, alle spalle dello stadio comunale in via Napoli. La segnalazione è giunta al palazzo di città da parte di alcuni cittadini di passaggio, scatenando un immediato intervento delle autorità locali. Sul luogo del ritrovamento si sono recati i Vigili Urbani di San Gennaro Vesuviano insieme agli addetti ai lavori, al fine di effettuare i necessari rilievi e accertamenti per fare luce su questa tragica scoperta. Al momento, le circostanze esatte della morte dell’uomo non sono chiare e si stanno conducendo indagini approfondite.

Secondo le prime informazioni emerse, sembra che l’uomo sia deceduto per cause naturali, probabilmente a causa del suo cattivo stile di vita. Tuttavia, sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici per ottenere una comprensione più approfondita delle circostanze che hanno portato al suo decesso. È confermato che sul corpo non sono presenti segni evidenti di ferite.

Questo tragico evento mette in luce la difficile situazione di molti senza fissa dimora, che spesso vivono in condizioni precarie e affrontano sfide quotidiane legate alla sopravvivenza. La comunità di San Gennaro Vesuviano si stringe attorno a questo triste episodio, mentre le autorità locali lavorano per fornire risposte e supporto a coloro che ne hanno bisogno.