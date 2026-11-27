L'INTERVENTO Droga e armi, 5 arresti nel Nolano

Tre indagati sono stati arrestati e trasferiti in carcere dopo essere stati bloccati all’interno di un’abitazione

Cinque arresti e due denunce: è il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai carabinieri a Castello di Cisterna, nel Napoletano. Nel corso dei controlli i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, denaro contante e quattro armi da fuoco risultate rubate.La droga lanciata dalla finestra per evitare il sequestroTre indagati sono stati arrestati e trasferiti in carcere dopo essere stati bloccati all’interno di un’abitazione. Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, ma il tentativo non è riuscito a evitare il sequestro.Nell’appartamento i carabinieri hanno recuperato complessivamente 522 dosi di sostanze stupefacenti, tra crack, cocaina, hashish e marijuana. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati 28mila euro in contanti e quattro pistole risultate rubate.Le armi sequestrate sono due Smith & Wesson calibro 357 Magnum, una pistola calibro 7,65 e una Beretta 98FS. Insieme alle pistole sono state rinvenute anche 75 cartucce.Altri due arresti e due denunceL’operazione ha portato anche all’arresto di altri due uomini, fermati con diverse dosi di droga e oltre mille euro in banconote di piccolo taglio. Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre denunciato un 18enne, trovato in possesso di un coltello, e un uomo di 52 anni, accusato di ricettazione. Quest’ultimo è stato sorpreso a bordo di un’auto con quattro fari per Jeep Renegade, dei quali non avrebbe saputo giustificare la provenienza.Il bilancio complessivo dell’attività dei carabinieri è dunque di cinque persone arrestate e due denunciate, oltre al sequestro di droga, denaro, armi e munizioni.