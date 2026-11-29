IL RAID Armato di coltello rapina gelateria a Terzigno

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vicenda sarebbe cominciata in via Zabatta, dove il giovane era rimasto coinvolto in un tamponamento

Una sequenza di episodi tra furti, minacce e una rapina si è conclusa con l’arresto di un 28enne di Boscotrecase. Il giovane è accusato di aver rubato un’automobile e di averla utilizzata per raggiungere una gelateria di Terzigno, dove, con il volto nascosto e un coltello, avrebbe minacciato la dipendente e portato via denaro e merce.A rintracciarlo sono stati i carabinieri della Sezione operativa di Torre Annunziata, intervenuti con il supporto dei militari delle stazioni di Trecase, Boscoreale, Terzigno e Poggiomarino. Al termine delle ricerche, il 28enne è stato arrestato e accompagnato in carcere.Dal tamponamento alle minacce a un automobilistaSecondo la ricostruzione degli investigatori, la vicenda sarebbe cominciata in via Zabatta, dove il giovane era rimasto coinvolto in un tamponamento senza feriti. Dopo l’incidente, l’automobile sarebbe stata lasciata sulla strada.A quel punto, il 28enne avrebbe avvicinato un automobilista e, tenendo una mano in tasca per simulare il possesso di una pistola, lo avrebbe intimidito fino a convincerlo a condurlo in un bar della zona. Qui lo avrebbe costretto a comprargli un pacchetto di sigarette.Dopo essersi allontanato, avrebbe raggiunto un cortile privato, sempre in via Zabatta, e si sarebbe impossessato di una Fiat 500 parcheggiata all’interno.L’irruzione nella gelateria: bottino tra contanti e prodottiCon la vettura appena rubata, il giovane avrebbe raggiunto una gelateria di Terzigno. Per non farsi riconoscere, sarebbe entrato nell’esercizio con il volto coperto da uno scaldacollo e un cappellino.Una volta all’interno, avrebbe estratto un coltello e minacciato la dipendente presente alla cassa, costringendola a consegnare il denaro. Il bottino avrebbe compreso poco meno di 80 euro, 169 pacchetti di sigarette e 37 confezioni di gomme da masticare.Terminata la rapina, il 28enne avrebbe abbandonato la Fiat 500 a breve distanza dalla propria abitazione. Proprio grazie agli accertamenti sul veicolo e alle ricerche avviate dai carabinieri, i militari sarebbero riusciti a individuarlo.Recuperata la refurtiva, il 28enne finisce in carcereDurante l’intervento è stata recuperata anche la merce sottratta alla gelateria. Per il giovane sono scattate le manette: le accuse contestate sono furto in abitazione, violenza privata e rapina aggravata.Il 28enne è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ricostruzione degli episodi è al vaglio degli investigatori.