L’INPS ha reso disponibile il bando Estate INPSieme Senior 2024, un’opportunità per circa 4.000 pensionati italiani, i loro coniugi e i figli disabili conviventi di godere di soggiorni vacanza nei mesi da giugno a ottobre. Questo concorso annuale offre un contributo totale o parziale per coprire il costo di pacchetti turistici che includono vitto, alloggio, spese di viaggio e attività durante il soggiorno. Chi sono i beneficiari del bonus vacanze Inps 2024 e quali requisiti sono richiesti per avere diritto al contributo? Il titolare del diritto deve essere il pensionato a carico della Gestione dipendenti pubblici o della Gestione Fondo Postelegrafonici. Possono usufruire del soggiorno vacanza insieme al beneficiario il coniuge convivente e i figli conviventi disabili gravi o invalidi civili al 100% con riconoscimento all’indennità di accompagnamento, purché siano inclusi nell’attestazione Isee del beneficiario.

Il bando copre parzialmente o totalmente il costo di pacchetti turistici organizzati da tour operator o agenzie di viaggi selezionati, con soggiorni estivi in Italia nei mesi da giugno a ottobre. L’importo massimo erogabile varia a seconda della durata del soggiorno: 800 euro per soggiorni di otto giorni e sette notti, e 1.400 euro per soggiorni di quindici giorni e quattordici notti.

Per richiedere il beneficio, è necessario che il titolare del diritto abbia presentato la DSU per la determinazione dell’Isee ordinario riferita al nucleo familiare in cui egli compare. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS, indicando tutti i partecipanti alla vacanza che saranno riconosciuti gli stessi contributi. Gli accompagnatori saranno ammessi alla graduatoria per la concessione del beneficio, anche se il numero ammesso non è ancora definito.

L’INPS invita i potenziali beneficiari a presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del 17 aprile 2024, per poter usufruire di questa preziosa opportunità di vacanza estiva.