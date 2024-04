L’attesa è palpabile e l’interesse cresce mentre si discute del tanto discusso bonus erogato dal Governo Meloni da 100 euro, legato alla tredicesima. Tuttavia, prima di tirare le somme e festeggiare, sembra che dovremo pazientare ancora un po’: il decreto che ne prevede l’attuazione sembra essere soggetto a slittamenti e revisioni, probabilmente dovuti alla ricerca di una maggiore equità e ad un restringimento della platea dei beneficiari. Inizialmente, si vociferava di un bonus di 80 euro da aggiungere alla tredicesima, ma le ultime indiscrezioni provenienti dalla bozza, non ancora ufficiale, suggeriscono che il valore del Bonus Meloni potrebbe essere aumentato, avvicinandosi ai 100 euro.

Tuttavia, nonostante questo aumento, sembra che il processo di definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del bonus stia subendo un rallentamento, probabilmente per garantire una maggiore precisione e giustizia nella distribuzione degli aiuti.

Secondo quanto trapelato dalla bozza, il bonus potrebbe ora essere destinato a specifiche categorie di lavoratori, ma la platea dei beneficiari sarà soggetta a un ulteriore restringimento in base a criteri più stringenti. Tra questi criteri, si fa riferimento alla necessità di avere un coniuge e almeno un figlio per non essere esclusi automaticamente da questo benefit che, ricordiamelo, sarà erogato ai lavori con redditi bassi. Inoltre, il reddito familiare, misurato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non dovrà superare i 28.000 euro all’anno. Tuttavia, nel caso di persone non sposate e senza figli, il limite ISEE scenderà a 15.000 euro annui. Infine, è importante sottolineare che il bonus sarà riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti mentre solo in un secondo momento si vedrà cosa sarà possibile fare anche per una stretta platea di pensionati.

In attesa della pubblicazione della bozza definitiva, non ci resta che tenere d’occhio le prossime novità e attendere ulteriori aggiornamenti su questa attesa misura governativa, che si preannuncia di grande rilevanza per molte famiglie italiane.