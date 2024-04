Per i giovani italiani, affrontare le spese legate all’abitazione può rappresentare un peso significativo sul bilancio mensile, il Bonus Affitti da 1000 euro è importante proprio in questo senso. Tuttavia, negli ultimi anni, sono state introdotte diverse misure volte a rendere più accessibili le spese di mantenimento della casa, compreso l’affitto. Tra queste misure, spicca il recente Bonus Casa, che offre la possibilità di ottenere fino a 1000 euro direttamente allegabili al modello 730. L’obiettivo principale di questa iniziativa è garantire ai giovani la possibilità di trovare una casa che soddisfi le loro esigenze, promuovendo al contempo l’utilizzo di contratti di affitto regolarmente registrati e che consentano di accedere a bonus fiscali da richiedere direttamente tramite la dichiarazione dei redditi.

Il Bonus Casa è rivolto anche a coloro che non risiedono effettivamente nell’abitazione presa in affitto, purché siano titolari del diritto all’agevolazione.

Ma cosa occorre per poter beneficiare del Bonus Casa per i giovani e quali sono le sue principali caratteristiche?

Cosa prevede il Bonus Casa per i Giovani?

In passato, è reso disponibile il Bonus Prima Casa per i giovani sotto i 36 anni con un modello ISEE che non superi una determinata soglia di reddito. Tuttavia, sono introdotti anche aiuti per coloro che desiderano affittare un’abitazione senza dover necessariamente trasferire la residenza, dunque in questo caso anche è concesso il Bonus Affitti fino a 1000 euro.

Per accedere al bonus in questione, il richiedente deve dimostrare di aver cambiato residenza per motivi lavorativi o di studio, trovandosi ad almeno 100 km di distanza dal comune di residenza o al di fuori della regione per tali motivazioni. Nel caso degli studenti universitari, la detrazione è del 19% dell’affitto, fino a un massimo di 2.633 euro.

A Chi Spetta il Bonus sull’Affitto?

Il Bonus sull’affitto è destinato ai giovani tra i 20 e i 31 anni e si articola nel seguente modo:

991,60 euro per i primi quattro anni di contratto d’affitto, per coloro il cui reddito non supera i 15.497,71 euro;

2000 euro o il 20% del canone annuo per coloro il cui reddito supera la soglia indicata precedentemente, ma non supera i 30.987,41 euro.

Questa detrazione fiscale è concessa esclusivamente a coloro che hanno un regolare contratto d’affitto che attesta la residenza o il domicilio fiscale nell’abitazione indicata, conformemente alle motivazioni sopra menzionate.

Il Bonus Casa per i giovani rappresenta un importante incentivo per rendere più accessibili le spese di affitto e favorire il raggiungimento dell’indipendenza abitativa per questa fascia di età. Tuttavia, è fondamentale ottemperare a tutti i requisiti richiesti e presentare la documentazione necessaria in conformità alle disposizioni vigenti.