Un importante convegno dedicato al ruolo della radiotelevisione e della comunicazione come strumenti per la crescita civile ha avuto luogo a Pompei, promosso dal presidente della Proloco, Giuseppe Scagliarini. L’evento, che si è svolto nel salone congressi dell’hotel “Hbita 79”, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e dell’informazione. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha anticipato una notizia di grande rilievo per la città: la partecipazione di Pompei al G7 della Cultura, confermando così il ruolo di primo piano della città nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.

Tra i relatori presenti al convegno vi erano Pascal Vicedomini, noto produttore cinematografico e giornalista, i registi Giorgio Verdelli, Gigi Di Luca e Carlo Fumo, nonché il giornalista Franco Simeri. A dare ulteriore prestigio all’evento, la partecipazione dell’artista di fama internazionale, Monica Sarnelli.

Durante le varie sessioni del convegno, sono affrontati temi cruciali legati al ruolo dei media nella società contemporanea, all’importanza della comunicazione per favorire la crescita culturale e civile delle comunità, nonché alle sfide e alle opportunità offerte dalla digitalizzazione e dai nuovi media.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di riflessione su tematiche di grande attualità, offrendo spunti interessanti per promuovere una comunicazione più efficace e inclusiva, in grado di favorire lo sviluppo sociale e culturale del territorio.

Il coinvolgimento di personalità di spicco del mondo della cultura, dell’arte e dell’informazione ha arricchito il dibattito, portando contributi significativi e prospettive innovative su come la radiotelevisione e la comunicazione possano contribuire in modo tangibile alla crescita e al benessere delle comunità locali e nazionali.