Ulteriori sei nuovi treni per le linee flegree dell’Eav. Il primo, nella stazione napoletana di Montesanto, alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è immesso in servizio oggi. “Siamo soddisfatti per vari motivi – dice il presidente della Regione -, il primo è che diamo lavoro alle imprese che sono insediate in Campania: senza il programma di treni e autobus nuovi della Regione, queste aziende avrebbero chiuso. Il secondo è che abbiamo quasi triplicato il numero dei treni nuovi consegnati a Eav e a Trenitalia, e lo stesso vale per gli autobus nuovi. È davvero uno sforzo straordinario: un investimento di un miliardo e 300 milioni di euro che facciamo, nonostante il governo nazionale”.

Il treno immesso in servizio oggi è il primo dei sei nuovi treni della famiglia Et500 prodotti da Titagarh-Firema e si aggiunge ai 12 nuovi già immessi in servizio negli ultimi tre anni sempre dalla stessa azienda. Un nuovo layout di bordo consentirà il trasporto in sicurezza delle biciclette e ci sarà la possibilità di ricaricare le batterie delle e-bike durante il viaggio. Sarà inoltre possibile il trasporto comodo di bagagli di piccole dimensioni (borse da lavoro, bagagli a mano), disponibile anche il wi-fi di bordo (Lte 4G). Attivo, poi, un sistema di monitoraggio in tempo reale del flusso dei passeggeri. L’intervento complessivo è finanziato con 112 milioni di euro, di cui 72 milioni per i 12 treni già immessi in servizio e 40 per i sei nuovi treni aggiuntivi. Oggi la flotta sulle linee flegree è composta da 24 treni, di cui 12 nuovi e 12 revampizzati.

Con questi altri sei treni (gli ulteriori cinque verranno consegnati nell’anno in corso e saranno immessi in servizio entro inizio 2025) si passerà a una flotta di 30 mezzi, ai quali si aggiungerà poi un tredicesimo veicolo revampizzato. “Nel 2016 – ha ricordato il presidente di Eav Umberto De Gregorio – i treni erano otto, quindi passiamo da otto a 24, che saranno 30 tra un anno. Tutto ciò ci ha consentito ovviamente di avere un netto miglioramento del servizio e l’indice di puntualità sulle linee flegree è buono. Siamo al 90%, vuol dire che nove treni su 10 arrivano puntuali, è un buon risultato”.