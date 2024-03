Il prossimo fine settimana, precisamente il 23 e 24 marzo, potrebbero verificarsi disagi nel settore dei trasporti ferroviari a causa dello sciopero proclamato da alcune sigle sindacali autonome del Gruppo FS Italiane. La protesta, che avrà luogo dalle ore 21:00 di sabato 23 marzo alle ore 21:00 di domenica 24 marzo, potrebbe influenzare le corse dei treni in tutta Italia. Durante lo sciopero, è prevista l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari, che vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Tuttavia, è importante tenere presente che le modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Per quanto riguarda il Gruppo FS, saranno garantite le corse nazionali indicate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare durante lo sciopero. Tuttavia, i treni regionali potrebbero subire delle interruzioni, poiché le fasce pendolari considerate sono quelle dei giorni feriali.

Per ottenere informazioni dettagliate sui collegamenti e sui servizi disponibili durante lo sciopero, è possibile consultare la sezione “treni garantiti in caso di sciopero” sul sito di Trenitalia. Inoltre, è consigliabile utilizzare l’app Trenitalia nella sezione Infomobilità o contattare il numero verde gratuito 800-892021. Gli utenti possono inoltre rivolgersi alle biglietterie e agli sportelli di assistenza clienti nelle stazioni per eventuali chiarimenti o assistenza aggiuntiva.