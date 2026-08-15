Femminicidio di Ferragosto in Campania: uccisa dal marito

Il dramma si sarebbe consumato quando in casa non erano presenti altri familiari

Tragedia familiare nel pomeriggio a Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Una donna di 75 anni, Maria D’Alessandro, è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata aggredita dal marito, Faustino Cardillo, anche lui 75enne. La coppia, entrambi pensionati, viveva in un'abitazione situata non lontano dalla chiesa di San Giuseppe.



Il dramma si sarebbe consumato quando in casa non erano presenti altri familiari. L'uomo avrebbe colpito la moglie con un coltello, provocandole ferite risultate fatali. Subito dopo, avrebbe tentato di togliersi la vita procurandosi alcune ferite ai polsi.



Il 75enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato e sottoposto alle cure dei sanitari.



Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori ci sono anche le condizioni psicologiche dell'uomo, che dovranno essere accertate nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Maria Colucci.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell'accaduto. La salma della 75enne è stata trasferita all'ospedale San Pio di Benevento, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa degli esami autoptici affidati al medico legale Emilio D'Oro.



Le indagini dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione e ricostruire cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione prima dell'intervento dei soccorsi.