Giovane in ospedale dopo una violenta rissa nel Vesuviano

Sull'episodio sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della lite

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Ercolano, dove una rissa è scoppiata in piazza Trieste. Un giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sull'episodio sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della lite e di chiarire cosa abbia provocato la rissa. A parlare dell'accaduto è stata questa mattina la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, durante il tradizionale discorso pronunciato nella Basilica di Pugliano al termine della celebrazione per la Madonna Assunta, patrona della città.



La prima cittadina ha sottolineato la necessità di affrontare il problema della movida violenta non soltanto attraverso i controlli, ma anche puntando sulla prevenzione e sul coinvolgimento dei più giovani.



«Quanto accaduto ci impone una riflessione che va oltre il singolo episodio», ha spiegato Garzia, evidenziando come, nonostante il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, alcuni momenti della movida continuino a trasformarsi in situazioni difficili da gestire.



L'Amministrazione comunale intende quindi muoversi su due fronti: da una parte chiedere un ulteriore rafforzamento dei controlli nelle zone e negli orari più sensibili, dall'altra avviare un percorso di confronto diretto con i ragazzi.



A partire da settembre, la sindaca incontrerà periodicamente i giovani della città per affrontare temi come legalità, cittadinanza attiva, rispetto degli altri, studio, cultura e fragilità delle nuove generazioni.



L'obiettivo, ha spiegato Garzia, è intervenire prima che le situazioni di disagio sfocino in episodi di violenza, coinvolgendo famiglie, scuola, istituzioni e forze dell'ordine. «Reprimere i comportamenti violenti è necessario, ma arrivare prima che quella violenza esploda è la sfida più difficile e più importante», ha concluso la sindaca.