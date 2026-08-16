Scontro sulla Statale, c'è un morto

Il personale Anas è al lavoro per rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale percorribilità della strada

Tragedia nella notte lungo la via Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. Un uomo è morto in seguito a un violento incidente che ha coinvolto due automobili. Lo schianto si è verificato sulla strada statale 7, al chilometro 188. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.La circolazione è stata deviata lungo la viabilità alternativa, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per effettuare gli accertamenti e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.Il personale Anas è al lavoro per rimuovere i veicoli coinvolti e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale percorribilità della strada. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulla vittima o sulle eventuali altre persone rimaste coinvolte nello schianto.