Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha respinto le voci sulla possibile ristrutturazione dello stadio “Maradona” a Fuorigrotta, annunciando invece piani ambiziosi per la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli. De Laurentiis ha chiarito che, nonostante ci fosse l’intenzione iniziale di riqualificare l’impianto attuale, l’opzione di costruire un nuovo stadio all’interno del Maradona per avvicinare tutti gli spalti al campo avrebbe richiesto al Napoli di giocare lontano dalla città per tre anni. Di conseguenza, ha deciso di optare per la costruzione di uno stadio completamente nuovo.

Il presidente del Napoli ha incaricato lo studio di architettura Zavanella di progettare uno stadio modernissimo e ha chiesto al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, di supportare questo progetto.

De Laurentiis ha inoltre annunciato i piani per la costruzione dello stadio a Bagnoli, un’area che è attualmente oggetto di bonifica e che, secondo i piani, dovrebbe essere completata entro 18 mesi dall’ottobre 2025. L’obiettivo è posare la prima pietra nel 2025 e inaugurare lo stadio il 15 luglio 2027 con una grande cerimonia che coinvolgerà 60.000 persone, arrivate anche via mare per una festa memorabile.