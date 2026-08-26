Aereo per Napoli troppo pieno, il comandante non parte

Nel video, il comandante spiega ai passeggeri che i bagagli rimossi non sarebbero stati abbandonati

Imprevisto per i passeggeri di un volo diretto da Skiathos a Napoli. A causa delle condizioni del vento e delle caratteristiche della pista dell'aeroporto greco, il comandante ha deciso di ridurre il peso dell'aereo prima della partenza, facendo sbarcare una parte dei bagagli.Una situazione insolita, che ha provocato qualche protesta tra i passeggeri e che è stata immortalata in un video poi pubblicato sui social. Nel filmato si vede il comandante mentre cerca di spiegare ai viaggiatori le ragioni della decisione e la soluzione individuata per consentire comunque al volo di partire in sicurezza.Pista corta e vento sfavorevoleIl problema sarebbe stato legato alle performance dell'aereo. L'aeroporto di Skiathos dispone infatti di una pista particolarmente corta per gli standard dell'aviazione commerciale: misura circa 1.628 metri.In determinate condizioni, soprattutto quando il vento non è favorevole, il peso del velivolo diventa un elemento determinante per garantire margini di sicurezza adeguati durante il decollo.È proprio questo il quadro illustrato dal comandante ai passeggeri: le condizioni meteorologiche, unite al peso del velivolo e alla lunghezza della pista, non avrebbero consentito di effettuare la partenza con i parametri inizialmente previsti.La soluzione: alleggerire l'aereoPer evitare di lasciare passeggeri a terra, il comandante ha quindi scelto di intervenire sul peso complessivo dell'aereo, disponendo lo sbarco di una parte dei bagagli.Nel video, il comandante spiega ai passeggeri che i bagagli rimossi non sarebbero stati abbandonati a Skiathos, ma trasportati successivamente a Napoli Capodichino con un altro volo.Una decisione che ha suscitato qualche malumore tra i viaggiatori, soprattutto per i possibili disagi legati alla consegna ritardata dei bagagli. Il comandante avrebbe però chiarito che la priorità era garantire la partenza in condizioni di sicurezza.Skiathos, uno degli aeroporti più particolari d'EuropaL'aeroporto di Skiathos è noto proprio per la particolare conformazione dello scalo. La pista, lunga 1.628 metri, è decisamente più corta rispetto a quella di Napoli Capodichino, che misura circa 2.628 metri.Ancora maggiore è la differenza con i principali aeroporti intercontinentali italiani: la pista di Roma Fiumicino arriva a circa 4 chilometri, mentre quella di Milano Malpensa sfiora i 3.920 metri.Lo scalo greco è diventato inoltre famoso per i suoi atterraggi e decolli a bassissima quota, con gli aerei che transitano a pochi metri da una spiaggia e da una strada, attirando ogni anno numerosi appassionati e curiosi.«C'è un problema di performance»Nel filmato diffuso sui social, il comandante parla proprio di un problema di “performance” dell'aereo. Il vento, infatti, può incidere sulla velocità necessaria e sulla distanza richiesta per il decollo.Con una pista relativamente corta, ogni variazione delle condizioni operative può diventare determinante nel calcolo del peso massimo consentito alla partenza.Da qui la decisione di ridurre il carico e mantenere tutti i passeggeri a bordo, rinunciando temporaneamente a una parte dei bagagli.Una scelta che può aver provocato qualche protesta, ma che rientra nelle procedure operative finalizzate a garantire che il velivolo decolli rispettando i margini di sicurezza previsti.