“Non vi è nessuna intenzione o azione da parte di Eav di privilegiare le esigenze dei turisti rispetto a quelle degli utenti delle linee vesuviane. Infatti le corse giornaliere destinate esclusivamente ai pendolari sono ben 218 su un totale di 284. Le corse giornaliere per Torre Annunziata / Castellammare / Sorrento, destinate ai pendolari ed ai turisti diretti prevalentemente sulla costiera sorrentina, sono 66 e non sono aumentate rispetto ad un anno fa ma sono diminuite”. È quanto si legge in una nota dell’Eav.

“Le scelte che la Direzione Trasporti effettua sono semplicemente tese a rispondere alla domanda di trasporto, di qualunque tipo essa sia, cercando di evitare sovraffollamenti e ritardi che pregiudicano la regolarità del servizio. La sperimentazione avviata da Luglio 2023 sulla tratta Napoli / Torre Annunziata / Sorrento ha prodotto risultati positivi, registrando dati che portano ad avere (su questa linea) 8 treni su 10 puntuali (rispetto a 3 su 10 di un anno fa). Per fare un esempio nella giornata della Domenica delle Palme le linee vesuviane hanno registrato un ritardo medio di 4 minuti, ridotto a soli 2 minuti sulla Napoli Sorrento. Sulle linee flegree invece il ritardo medio è stato inferiore ad 1 minuto. Questi i dati ufficiali registrati da Tolomeo.

I problemi restano. Oggi abbiamo treni vecchi anche di 40-50 anni ed ogni mese che passa si fanno più vetusti, richiedono più attenzione nella manutenzione perché si guastano più spesso. Abbiamo così sempre meno treni disponibili e sempre più usurati. Stiamo facendo uno sforzo gigantesco ma di più non riusciamo. Abbiamo immesso due dirigenti nuovi sul trasporto ferroviario e sulla manutenzione treni proveniente da Trenitalia, chiesto consulenza ai massimi esperti del mondo ferroviario (CIFI), ma i problemi restano sul tappeto e potranno essere risolti in modo strutturale soltanto con i nuovi treni ed il nuovo segnalamento ferroviario”, prosegue la nota.