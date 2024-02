Il governo italiano sta attualmente lavorando sull’innovazione della Carta Dedicata a Te, introdotta lo scorso anno. Questo nuovo meccanismo di sostegno finanziario dovrebbe presentare alcune modifiche rispetto al sistema precedente, offrendo un’opportunità di aiuto economico per determinate categorie di persone.

Data di Erogazione:

Al momento, non esiste una data certa per l’introduzione della nuova Carta Dedicata a Te per il 2024. Si dovrà attendere un decreto ministeriale ufficiale che definisca le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio. Tuttavia, è probabile che sarà necessario richiedere una nuova carta per ottenere il beneficio, con Poste Italiane responsabile della distribuzione.

Importo e Requisiti:

L’importo della nuova Carta Dedicata a Te è fissato a 460 euro una tantum. Tuttavia, per accedervi sarà necessario soddisfare determinati requisiti.

Attualmente, il bonus è legato all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e solo coloro che attestano un ISEE entro i 15.000 euro annui possono richiedere la Social Card potenziata. Tuttavia, potrebbe essere introdotto un ulteriore requisito, con le ultime notizie che suggeriscono che il beneficio sarà riservato agli individui over 65 e alle famiglie con almeno un minore di età inferiore ai tre anni, simile al requisito per la Carta Acquisti ordinaria.

È importante notare che alcune famiglie potrebbero non essere idonee per ricevere il bonus da 460 euro, poiché la nuova ricarica della Social Card non sarà erogata a coloro che già percepiscono altri aiuti statali. Sono esclusi dalla percezione della Social Card potenziata i percettori di Assegno di Inclusione, i titolari di NASpI o DIS-COLL e i beneficiari di CIG, sostegni al reddito o indennità di mobilità.

Durante l’assegnazione delle risorse, sarà data precedenza alle famiglie numerose e a quelle con figli piccoli, per garantire un sostegno mirato a chi ne ha maggiore bisogno.