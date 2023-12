Ieri pomeriggio, nel tranquillo contesto del parco giochi di Alfano nel Cilento, si è verificato un incidente tragico che ha sconvolto la serenità di una giornata di gioco. Mentre un gruppo di bambini si divertiva con dei ciccioli, uno scoppio improvviso ha causato gravi conseguenze a uno di loro. Il bambino, coinvolto nell’esplosione, ha riportato un gravissimo trauma all’occhio destro. Immediatamente trasferito all’ospedale San Luca, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall’equipe di oculistica guidata dalla dottoressa Olga Voto, affiancata dal dottor Luigi Filippo Magno.

Nonostante gli sforzi instancabili del personale medico, il trauma subito ha compromesso irrimediabilmente la vista dell’occhio del bambino. Nonostante la tragica perdita della vista, il team sanitario è riuscito a preservare l’integrità fisica dell’occhio.

Un evento così drammatico e devastante deve spingere alla riflessione, specialmente in vista di festeggiamenti futuri. È fondamentale sottolineare l’importanza della sicurezza durante le celebrazioni, in particolare nell’uso di dispositivi pirotecnici. Incidenti come questo dovrebbero servire da monito, soprattutto per scoraggiare l’uso dei botti, soprattutto in presenza di bambini.