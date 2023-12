Il Prefetto di Napoli ha emesso un decreto convocando i comizi elettorali per domenica 4 febbraio 2024, mirati alla rinnovazione delle operazioni elettorali nella sezione n.12 del comune di Cicciano. Tale decisione è stata in esecuzione della sentenza del Tar Campania, che ha annullato il voto in quella specifica sezione a seguito di un ricorso presentato, evidenziando l’anomalia di una scheda in più. Le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Cicciano, che sono coinvolte dalla sentenza del Tar, si erano inizialmente svolte il 14 e il 15 maggio dello scorso anno.

La decisione del Tar Campania di annullare il voto in una specifica sezione del comune di Cicciano è scaturita da un ricorso che ha sottolineato l’inserimento anomalo di una scheda in più, evidenziando così una situazione irregolare durante il processo elettorale precedente.

In seguito a questa sentenza, il Prefetto di Napoli ha deciso di convocare nuovi comizi elettorali per consentire la rinnovazione delle operazioni elettorali specificamente nella sezione n.12. Si tratta di una misura necessaria per garantire l’integrità e la correttezza delle elezioni, assicurando il regolare svolgimento del processo democratico nel comune di Cicciano.