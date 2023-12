Circondata dal branco, gettata a terra e rapinata dopo di che gli assalitori, tutti ragazzini, si dileguano nella notte. E’ l’ennesimo caso di criminalità e violenza ad opera di baby-gang.

E’ successo a Piazza Nazionale la scorsa notte. La rapina è stata filmata da un residente ed è stato il presidente di un comitato civico a diffondere il filmato rivolgendosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Napoli diventa sempre più violenta e il più delle volte a rendersi protagonisti di tali atti barbari e criminali sono dei ragazzini.”- dichiara Borrelli- “ E’ evidente che il fenomeno baby- gang è sfuggito completamente al controllo, ormai sono questa bande di delinquenti ‘in fasce’ a dettare legge tra le strade. In tema di sicurezza si sono fatti molti passi indietro, sembra di essere tornati nel passato. Come abbiamo già chiesto, il Prefetto deve istituire un tavolo per la sicurezza del territorio ma bisogna soprattutto intervenire con decisione sulla questione baby-gang. Servono cambiamenti sia sulle leggi e la giustizia minorile che sul modo di fare prevenzione sulle famiglie.”