È avvenuta una tragica fatalità durante una battuta di caccia nel bosco del Monte Maggiore, nei pressi di Pontelatone nel Casertano. Durante l’evento, un 62enne è stato accidentalmente ucciso da un colpo di arma da fuoco partito per errore da un suo amico, un 59enne. Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno attualmente conducendo le indagini su questo drammatico incidente.

Le prime informazioni emerse dalle indagini indicano che si è trattato di un tragico incidente. Secondo la ricostruzione preliminare dei fatti, entrambi gli amici, originari di Formicola nella provincia di Caserta, stavano partecipando alla battuta di caccia quando il 59enne ha individuato un cinghiale. Inizialmente, ha sparato colpendo l’animale. Tuttavia, un secondo colpo di fuoco, mirato al medesimo bersaglio, è stato deviato da un albero, colpendo invece il 62enne alla gola in modo fatale.

Il cacciatore che ha involontariamente causato la morte dell’amico è stato descritto come profondamente scosso dall’accaduto. Le indagini delle autorità hanno l’obiettivo di comprendere pienamente le dinamiche di questo tragico incidente per stabilire le cause esatte e le eventuali responsabilità.