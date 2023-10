Le Ferrovie dello Stato Italiane, una delle principali società di trasporti nel paese, stanno progettando di aprire nuove opportunità di lavoro per un ampio spettro di professionisti nei prossimi 5-6 anni. L’amministratore delegato del Gruppo FS ha annunciato l’intenzione di selezionare ben 20.000 persone, un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la mobilità in Italia. Questo impegno è un passo significativo verso la creazione di una rete ferroviaria più efficiente e sostenibile nel paese. Per candidarsi basta cliccare qui.

Le assunzioni precedenti della società hanno già abbassato notevolmente l’età media del personale, con l’assunzione di circa 9.000 persone, in gran parte giovani, lo scorso anno. Questo dimostra l’entusiasmo e l’opportunità di crescita all’interno del Gruppo FS.

Posizioni Aperte e Processo di Candidatura

Le posizioni aperte coprono un’ampia gamma di ruoli, dal personale tecnico agli ingegneri, ai neolaureati, agli specialisti di varie categorie. Ecco alcune delle posizioni per le quali è possibile candidarsi:

Neolaureati Ingegneria in varie città tra cui Genova, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Specialista Impianti Di Stazione in città come Ancona, Torino, Trieste, Genova, Verona, Venezia e Reggio Calabria.

Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche in molte città tra cui Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Reggio Calabria.

Specialista Servizi Di Segreteria per Categorie Protette a Bari e Reggio Calabria.

Ruoli come Hr Account e Junior Auditor_fs a Roma.

Progettista Architettonico a Brescia.

Progettisti Armamento Ferroviario a Roma.

Altre posizioni come Project Controller, Project Engineer, Project Manager, Project Planner, Specialista Organizzazione e Specialista Amministrativo Progetti Pnrr Junior in diverse città, tra cui Bari, Brescia, Genova, Milano, Roma e molte altre.

Per candidarsi, è possibile visitare il portale FS Lavoro, dove è possibile consultare le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae. Dopo essersi registrati nel database aziendale, sarà possibile creare un profilo personale e candidarsi per le posizioni di interesse. Inoltre, è disponibile un modulo online per inviare un’autocandidatura in previsione di future selezioni di personale.

Retribuzione

Per quanto riguarda la retribuzione, la paga base media stimata per il ruolo di Impiegato presso Ferrovie dello Stato Italiane è di 30.000 € all’anno. Tuttavia, gli stipendi possono variare notevolmente a seconda della posizione e delle qualifiche del candidato, con una gamma che va da 17.784 € a 38.313 € all’anno.